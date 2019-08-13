2019-08-13T10:34:06+03:00
Происшествия

В Ярославском районе в тройном ДТП погиб 63-летний водитель

На трассе «Москва-Холмогоры» столкнулись два грузовика и легковушка [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На трассе М8 в Ярославской области утром 13 августа столкнулись три машины. Фото: Семен Лаврентьев.На трассе М8 в Ярославской области утром 13 августа столкнулись три машины. Фото: Семен Лаврентьев.
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13 августа в Ярославской области на трассе «Москва-Холмогоры» в ДТП погиб человек. Авария произошла в Ярославском районе, недалеко от населенного пункта Андроники, в 5 часов 55 минут.

На месте погиб 63-летний водитель. Фото: Семен Лаврентьев.

На месте погиб 63-летний водитель. Фото: Семен Лаврентьев.

- По предварительной информации, автомобиль «Ивеко» столкнулся с машиной «Вольво» с полуприцепом. После этого «Ивеко» врезался в автомобиль «Ленд Ровер», - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД. Фото: Семен Лаврентьев.

В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД. Фото: Семен Лаврентьев.

В результате ДТП 63-летний мужчина, который находился за рулем «Ивеко» скончался на месте происшествия. На сообщение об аварии выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Сейчас ГИБДД проводит проверку случившегося.

Смертельное ДТП на трассе М8 в Ярославской области. 13.08.19. Видео Антона Смирнова..

ИСТОЧНИК KP.RU

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