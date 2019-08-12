Ярославский алиментщик постеснялся ходить с метлой перед друзьями

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-12T13:39:19+03:00

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Суд обязал жителя Пошехонского района выплачивать алименты, но мужчина несколько месяцев не помогал своему ребенку.

Тогда судебные приставы вызвали должника на примем и рассказали о том, что привлекут его к административной ответственности. Они объяснили, что безответственный отец может подвергнуться административному аресту или отправиться на обязательные работы.

– Мужчине стало стыдно показаться с метлой в руках перед друзьями, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

После воспитательной беседы с представителями власти мужчина выплатил алименты ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU