Жаркие выходные: в Ярославле сгорели две машины

СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-12T09:06:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 10 августа, в Рыбинске на улице Фурманова рядом с домом №19 загорелась машина. Тушить пожар приехали 2 пожарных автомобиля и 7 сотрудников МЧС. Через 15 минут огонь был полностью потушен. Языки пламени уничтожили капот и расплавили покрышки.

– Пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

В этот же день в Ярославле в 22.04 на Волгоградской у дома №61 загорелась Газель. Через 20 минут 7 пожарных потушили машину. Огонь повредил кабину, но никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU