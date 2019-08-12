Жаркие выходные: в Ярославле сгорели две машины
Обошлось без пострадавших
Огонь уничтожил моторный отсекФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В субботу, 10 августа, в Рыбинске на улице Фурманова рядом с домом №19 загорелась машина. Тушить пожар приехали 2 пожарных автомобиля и 7 сотрудников МЧС. Через 15 минут огонь был полностью потушен. Языки пламени уничтожили капот и расплавили покрышки.
– Пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
В этот же день в Ярославле в 22.04 на Волгоградской у дома №61 загорелась Газель. Через 20 минут 7 пожарных потушили машину. Огонь повредил кабину, но никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU