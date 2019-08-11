Очередной «портал» открылся на Магистральной улице в Ярославле

СЕГОДНЯ 21:27 2019-08-11T21:27:06+03:00

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Фото очередного асфальтового провала появилось в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте.

Анонимная подписчица сообщила, что это случилось на Магистральной улице.

Ярославцы давно называют такие отверстия «черными дырами» или «потусторонними порталами».

Под постом сразу появилось много остроумных комментариев.

– Это чтобы навыки вождения не терялись, – написал пользователь Иван.

А вот подписчик паблика под именем Илья утверждает, что дорога уже отремонтирована и благоустроена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Если это так, то почему в ней такие дыры?

ИСТОЧНИК KP.RU