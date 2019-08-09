За яму на Октябрьском мосту мэрия заплатит ярославне 74 тысячи рублей

9 Авг. 21:19 2019-08-09T21:19:16+03:00

Иномарка была разбита в яме на Октябрьском мосту в Ярославле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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25 марта на Октябрьском мосту Ярославля машина женщины попала в яму и получила механические повреждения.

Дама решила судиться и подала иск, где просила призвать к ответу мэрию Ярославля.

В ходе заседания выяснилось, что причиной дорожно-транспортного происшествия стала яма длиной 1,4 метра, шириной 0,7 метра и глубиной 0,2 метра, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии участка Октябрьского моста. Кроме того, на данном отрезке путепровода отсутствовали предупреждающие знаки и ограждение.

И хотя представитель ответчика исковые требования владелицы иномарки не признали, суд принял решение взыскать с мэрии Ярославля 74 тысячи рублей в пользу пострадавшей горожанки.

ИСТОЧНИК KP.RU