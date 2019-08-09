За яму на Октябрьском мосту мэрия заплатит ярославне 74 тысячи рублей
25 марта на Октябрьском мосту Ярославля машина женщины попала в яму и получила механические повреждения.
Дама решила судиться и подала иск, где просила призвать к ответу мэрию Ярославля.
В ходе заседания выяснилось, что причиной дорожно-транспортного происшествия стала яма длиной 1,4 метра, шириной 0,7 метра и глубиной 0,2 метра, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии участка Октябрьского моста. Кроме того, на данном отрезке путепровода отсутствовали предупреждающие знаки и ограждение.
И хотя представитель ответчика исковые требования владелицы иномарки не признали, суд принял решение взыскать с мэрии Ярославля 74 тысячи рублей в пользу пострадавшей горожанки.
ИСТОЧНИК KP.RU