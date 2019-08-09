Опасная находка: в Ярославской области спасатели наткнулись на артиллерийский снаряд
В Ярославской области, между деревнями Филимоново и Вакарево сегодня, 9 августа, спасателями центра обеспечения действий по ГО и ЧС пожарно- спасательной службы по Ярославской области был найден предмет, похожий на боеприпас. Сообщение об опасной находке незамедлительно передано в правоохранительные органы.
- На место прибыли сотрудники инженерно-технической группы Управления Росгвардии по Ярославской области. В ходе обследования специалисты установили, что 76-мм артиллерийский снаряд, представляет опасность для окружающих, поскольку прошел канал ствола и имеет деформированный взрыватель, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Снаряд с соблюдением всех мер безопасности был уничтожен на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU