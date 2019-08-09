2019-08-09T18:41:34+03:00
Общество

Опасная находка: в Ярославской области спасатели наткнулись на артиллерийский снаряд

Его обнаружили в чистом поле во время учений
Мария СОКОЛОВА
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Снаряд представлял серьезную опасность для окружающих. Фото Росгвардии по ЯОСнаряд представлял серьезную опасность для окружающих. Фото Росгвардии по ЯО
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В Ярославской области, между деревнями Филимоново и Вакарево сегодня, 9 августа, спасателями центра обеспечения действий по ГО и ЧС пожарно- спасательной службы по Ярославской области был найден предмет, похожий на боеприпас. Сообщение об опасной находке незамедлительно передано в правоохранительные органы.

- На место прибыли сотрудники инженерно-технической группы Управления Росгвардии по Ярославской области. В ходе обследования специалисты установили, что 76-мм артиллерийский снаряд, представляет опасность для окружающих, поскольку прошел канал ствола и имеет деформированный взрыватель, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Снаряд с соблюдением всех мер безопасности был уничтожен на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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