Жительница Ярославля нашла банковскую карту и сняла с нее 57 тысяч

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-08T09:48:45+03:00

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33-летняя жительница Ярославля не поверила своим глазам когда нашла в банкомате забытую кем-то карточку, да еще с нацарапанным прямо на ней пин-кодом. Соблазн был слишком велик. Недолго думая, женщина набрала цифры и сняла с карты всю наличность - 57 тысяч рублей. По пришедшей на телефон СМС о снятии денег поняла и владелица карты.

Она обратилась в полицию. Воровку быстро нашли.

- Женщина раскаялась в содеянном, предоставила явку с повинной, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Деньги и карту она вернула. Тем не менее на женщину завели уголовное дело. Теперь ей грозит наказание - до шести лет лишения свободы.

В полиции посоветовали ярославцам не хранить PIN-код рядом с банковской картой и никому его не сообщать. Также нельзя озвучивать незнакомым людям CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца.

ИСТОЧНИК KP.RU