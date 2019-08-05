2019-08-05T13:32:49+03:00
Общество

Штраф в 4 тысячи рублей: в Ярославской области руководитель лагеря дал ребенку лист для рисования и нарушил закон

На обороте листа были родительские персональные данные
Екатерина РЯБЦЕВА
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Такая нелепая случайность нарушила Федеральный закон «О персональных данных»Такая нелепая случайность нарушила Федеральный закон «О персональных данных»Фото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуратура Мышкинского района провела проверку в муниципальном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества».

Там руководитель оздоровительного лагеря, организованного при доме творчества, дал ребенку лист бумаги для рисования. На обратной стороне листа были написаны персональные данные одного из родителей.

Такая нелепая случайность нарушила Федеральный закон «О персональных данных».

– По результатам проверки, в отношении руководителя муниципального учреждения прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, – сообщили в ведомстве.

Теперь руководитель лагеря должен выплатить штраф в 4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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