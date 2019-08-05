Штраф в 4 тысячи рублей: в Ярославской области руководитель лагеря дал ребенку лист для рисования и нарушил закон

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-05T13:32:49+03:00

На обороте листа были родительские персональные данные

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Прокуратура Мышкинского района провела проверку в муниципальном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества».

Там руководитель оздоровительного лагеря, организованного при доме творчества, дал ребенку лист бумаги для рисования. На обратной стороне листа были написаны персональные данные одного из родителей.

Такая нелепая случайность нарушила Федеральный закон «О персональных данных».

– По результатам проверки, в отношении руководителя муниципального учреждения прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, – сообщили в ведомстве.

Теперь руководитель лагеря должен выплатить штраф в 4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU