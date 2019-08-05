В Рыбинске киберспортсмен тайно донатил в игру с карты своего друга
В Рыбинске осудят 26-летнего местного жителя, который совершил кражу с карты своего приятеля. В ходе расследования было установлено, что у преступника был телефон приятеля, который тот одолжил ему на некоторое время.
- Через мобильное приложение телефона с банковского счета подсудимый неоднократно переводил денежные средства потерпевшего на свой игровой аккаунт в интернете, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Общая сумма причерченного ущерба составила более шести тысяч рублей. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража», расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU