В Рыбинске киберспортсмен тайно донатил в игру с карты своего друга

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-05T12:28:23+03:00

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В Рыбинске осудят 26-летнего местного жителя, который совершил кражу с карты своего приятеля. В ходе расследования было установлено, что у преступника был телефон приятеля, который тот одолжил ему на некоторое время.

- Через мобильное приложение телефона с банковского счета подсудимый неоднократно переводил денежные средства потерпевшего на свой игровой аккаунт в интернете, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Общая сумма причерченного ущерба составила более шести тысяч рублей. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража», расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU