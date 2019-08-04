2019-08-04T19:10:29+03:00
Общество

На Ушаковском фестивале в Ярославской области освятили поклонный крест

Он будет установлен в память о древнем Богоявленском монастыре
Мария СОКОЛОВА
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Поклонный крест, освященный на Ушаковском фестивале, установят на Богоявленском острове в честь древнего монастыря. Администрация Рыбинского МРПоклонный крест, освященный на Ушаковском фестивале, установят на Богоявленском острове в честь древнего монастыря. Администрация Рыбинского МР
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Сегодня, 4 августа, под Рыбинском в селе Хопылево проходит VI Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени Федора Ушакова. По традиции мероприятие началось с праздничной литургии в храме Богоявления-на-Острову, в котором крестили будущего адмирала российского флота. В этом году службу возглавил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.

По завершению литургии состоялся крестный ход к берегу Волги, где установлен памятник юному Федору Ушакову и его дяде Федору Санаксарскому, также причисленному к лику святых. Возле памятника состоялся чин освящения поклонного креста, который впоследствии будет установлен на Богоявленском острове, где стоял древний Богоявленский монастырь. Остров располагается на середине Волги, напротив хопылевского берега.

- Освященный крест будет стоять на острове и напоминать всем, что это монастырская земля, которую видел в детстве и на которой неоднократно бывал и сам святой праведный воин Федор Ушаков, - сказал епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. Установка поклонного креста – совместный проект Фонда Андрея Первозванного, митрополии, правительства Ярославской области и администрации города Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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