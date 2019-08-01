Водка раздора: ярославец жестоко убил своего отца-инвалида за то, что он хотел отметить День Победы
46-летний ярославец проживал в квартире вместе со своим 71-летним отцом-инвалидом. Мужчины часто выпивали вместе.
9 мая пенсионер предложил сыну отметить праздник, тот согласился. На следующий день утром пожилой человек снова потребовал водки, но мужчина ему отказал.
Отец всегда находился на кровати и не мог сам себя обслужить, но в этот раз решил все-таки попробовать. Он начал вставать при помощи ходунков. Это не на шутку разозлило сына. Ярославец схватил трость и нанес инвалиду 45 ударов по разным частям тела. От полученных травм пенсионер скончался.
Обвиняемый стоял на учете у нарколога с синдромом зависимости от алкоголя средней стадии.
Было возбуждено уголовное дело. Его направили в суд.
– Санкцией части 4 статьи 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU