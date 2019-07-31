В Ярославской области агрессивный собутыльник избил хозяина квартиры и украл телевизор
Полиция задержала мужчину
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В Рыбинске у жителя микрорайона Северный приятель украл вещи из квартиры. Мужчины вместе выпивали, и в какой-то момент случился пьяный конфликт. 31-летний собутыльник жестоко избил хозяина жилища и вынес телевизор вместе с акустическими колонками на сумму около 23 тысяч рублей.
Потерпевший обратился в полицию.
– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
Агрессивного рыбинца задержали, решается вопрос о его заключении под стражу.
Идет расследование дела.
ИСТОЧНИК KP.RU