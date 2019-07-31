2019-07-31T10:57:38+03:00
Происшествия

В Ярославской области агрессивный собутыльник избил хозяина квартиры и украл телевизор

Полиция задержала мужчину
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске у жителя микрорайона Северный приятель украл вещи из квартиры. Мужчины вместе выпивали, и в какой-то момент случился пьяный конфликт. 31-летний собутыльник жестоко избил хозяина жилища и вынес телевизор вместе с акустическими колонками на сумму около 23 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию.

– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Агрессивного рыбинца задержали, решается вопрос о его заключении под стражу.

Идет расследование дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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