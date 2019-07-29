В Ярославле столб упал на детский садик: спасатели устранили последствия сильного ветра

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-29T16:36:56+03:00

Столб уличного освещения упал на строительные леса у детского сада. Фото: ЦГЗ Ярославля.

Пришлось убрать и несколько поваленных деревьев

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Сильный ветер в субботу, 27 июля, наделал в Ярославле немало бед. На устранение последствий стихии выезжали спасатели Центра гражданской защиты города.

- Из 12 выездов за сутки пять пришлось именно на ликвидацию последствий сильного ветра, - констатировали в пресс-службе ЦГЗ.

В частности, на улице Свердлова дерево упало прямо на автомобиль. К счастью, « Шевроле Авео» не сильно пострадал, так как его накрыло ветвями. Спасатели отпилили ветки, затем треснувший ствол дерева, освободив машину из плена.

От субботнего ветра в Ярославле попадали деревья. Фото: ЦГЗ Ярославля.

Старый тополь и столб уличного освещения, поваленные стихией, заблокировали проезд на улице Жукова. Дерево распилили, столб оттащили - освободили улицу для проезда.

Машине повезло, что ее накрыло ветвями, а не стволом. Фото: ЦГЗ Ярославля.

Еще один столб уличного освещения упал на строительные леса в одном из детских садиков Дзержинского района. Спасатели освободили его от проводов и с помощью манипуляторов аккуратно отпустили на землю.

ИСТОЧНИК KP.RU