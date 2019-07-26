В Ярославле задержали банду с двумя килограммами тяжелого наркотика

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-26T13:49:06+03:00

Преступникам грозит от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

В преступную группировку входили пять мужчин и одна женщина

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В Ярославской области сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группировку, которая занималась сбытом наркотиков. В банду, орудовавшую на территории Ярославского и Орловского региона, входили пять мужчин и одна женщина.

- Полицейскими установлено 33 эпизода преступной деятельности группы. В общей сложности у них изъято около 2 кг наркотического средства N-метилэфедрон. По выявленным фактам сбыта были возбуждены уголовные дела, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - По версии следствия члены организованной преступной группы сбывали наркотические средства путем, так называемых «закладок».

В настоящее время расследование дела завершено, его материалы направлены в суд. Преступникам грозит от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU