Приехавшего на заработки в Ярославскую область мужчину не могут найти уже 9 месяцев
С тех пор о 47-летнем Владимире Анатольевиче Гридневском его родным и близким до сих пор ничего неизвестно.
Владимир родом из Челябинской области. Осенью, когда он перестал выходить на связь с женой, стало известно, что он еще по весне приехал в наш регион на заработки, так как у него дома возникли проблемы с работой. Устроился мужчина на стройку, шабашничал.
Пропавший – высокого роста, худощавого телосложения, волосы темные, глаза светло-карие. На спине две больших татуировки медведей. В чем был одет - неизвестно.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят сообщать любую информацию о пропавшем ярославец и его местонахождении по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, звонок бесплатный на территории Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU