Приехавшего на заработки в Ярославскую область мужчину не могут найти уже 9 месяцев

СЕГОДНЯ 19:00 2019-07-25T19:00:29+03:00

Он пропал еще в октябре 2018 года

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С тех пор о 47-летнем Владимире Анатольевиче Гридневском его родным и близким до сих пор ничего неизвестно.

Владимир родом из Челябинской области. Осенью, когда он перестал выходить на связь с женой, стало известно, что он еще по весне приехал в наш регион на заработки, так как у него дома возникли проблемы с работой. Устроился мужчина на стройку, шабашничал.

Пропавший – высокого роста, худощавого телосложения, волосы темные, глаза светло-карие. На спине две больших татуировки медведей. В чем был одет - неизвестно.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят сообщать любую информацию о пропавшем ярославец и его местонахождении по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, звонок бесплатный на территории Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU