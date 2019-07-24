В Ярославле контора-должник выплатила долг перед другой фирмой недвижимостью

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-24T15:22:32+03:00

Всю недвижимость приставы передали на реализацию в счет погашения долга. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославской области судебные приставы добились погашения крупной задолженности от организации. Установлено, что одна организация задолжала другой, после чего на контору-должника было возбуждено производство.

- Должник не принял во внимание предупреждения судебного пристава, - пояснили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - В результате судебный пристав обратил взыскание на имущество организации-должника.

Таким образом, 22 земельных участка оказались в акте описи, а позже арестованы. Всю недвижимость приставы передали на реализацию в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU