2019-07-24T15:22:32+03:00
Общество

В Ярославле контора-должник выплатила долг перед другой фирмой недвижимостью

Всего было арестовано 22 земельных участка
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Всю недвижимость приставы передали на реализацию в счет погашения долга.Всю недвижимость приставы передали на реализацию в счет погашения долга.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославской области судебные приставы добились погашения крупной задолженности от организации. Установлено, что одна организация задолжала другой, после чего на контору-должника было возбуждено производство.

- Должник не принял во внимание предупреждения судебного пристава, - пояснили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - В результате судебный пристав обратил взыскание на имущество организации-должника.

Таким образом, 22 земельных участка оказались в акте описи, а позже арестованы. Всю недвижимость приставы передали на реализацию в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЧП в Ярославле: у брагинской девятиэтажки отошла часть фасада
Мусорный полигон на границе Ярославской и Владимирской областей строить не планируют
В Рыбинске на пешеходном переходе сбили 17-летнюю девушку
В Ярославле выявили опасные картодромы
Что известно о семьях избивших подростка в Рыбинске девочек
Нового худрука ярославского Волковского театра выберут с помощью конкурса
Во время семейного застолья ярославец украл ключи от авто и угнал его
Мнение ярославцев должны учесть при строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище
В Ярославле мужчина воровал из подъездов целые секции почтовых ящиков
Бывший глава ярославского облизбиркома Денис Васильев досрочно освобожден из колонии
Новый заместитель мэра Ярославля приехал из Перми
Ярославские синоптики прогнозируют в эти выходные шторм
Ярославну, которая прописала в своем доме мигрантов, осудили
В Ярославской области мужчину осудили из-за вырубки лесных насаждений
Ярославцы в шоке от условий в детском лагере «Молодая гвардия»
Для школ в отдаленных районах Ярославской области закупили автобусы
Ярославцу, которого задержали с партией героина, грозит до 10 лет тюрьмы
Во Фрунзенском районе Ярославля в разгар рабочего дня сгорела машина
В Ярославле из-за сработавшей сигнализации чуть не эвакуировали Альтаир
Ярославские чиновники объяснили, почему лишили больного эпилепсией льготных лекарств
День города в Рыбинске будет посвящен театру: программа мероприятия