В Ярославле контора-должник выплатила долг перед другой фирмой недвижимостью
Всего было арестовано 22 земельных участка
Всю недвижимость приставы передали на реализацию в счет погашения долга.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области судебные приставы добились погашения крупной задолженности от организации. Установлено, что одна организация задолжала другой, после чего на контору-должника было возбуждено производство.
- Должник не принял во внимание предупреждения судебного пристава, - пояснили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - В результате судебный пристав обратил взыскание на имущество организации-должника.
Таким образом, 22 земельных участка оказались в акте описи, а позже арестованы. Всю недвижимость приставы передали на реализацию в счет погашения долга.
ИСТОЧНИК KP.RU