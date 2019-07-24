Во время семейного застолья ярославец украл ключи от авто и угнал его
Злоумышленник уже признал свою вину
В полицию обратился 34-летний мужчина, у которого угнали автомобиль отечественного производства.Фото: Роман РЫЖИКОВ
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В полицию Фрунзенского района Ярославля обратился 34-летний местный житель, у которого угнали автомобиль отечественного производства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 27-летнего подозреваемого.
- Установлено, что злоумышленник, находясь в гостях у родственников, незаметно завладел ключами автомобиля и угнал его, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Мужчина уже дал признательные показания, расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU