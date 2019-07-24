Во время семейного застолья ярославец украл ключи от авто и угнал его

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-24T13:10:56+03:00

В полицию обратился 34-летний мужчина, у которого угнали автомобиль отечественного производства. Фото: Роман РЫЖИКОВ

Злоумышленник уже признал свою вину

Изменить размер текста: A A

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратился 34-летний местный житель, у которого угнали автомобиль отечественного производства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 27-летнего подозреваемого.

- Установлено, что злоумышленник, находясь в гостях у родственников, незаметно завладел ключами автомобиля и угнал его, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Мужчина уже дал признательные показания, расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU