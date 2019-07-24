Мнение ярославцев должны учесть при строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-24T12:58:11+03:00

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При решении вопроса о строительстве целлюлозно-бумажного комбината в Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища должны учесть и мнение ярославцев. Ярославский областной суд отменил решение Кировского суда, который признал незаконным предостережение Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры о недопущении нарушения природоохранного законодательства при строительстве завода. Апелляционную жалобу подавали природоохранная прокуратура и ярославский областной департамент охраны окружающей среды и природопользования.

– Теперь у нас есть основания требовать проведения общественных обсуждений проекта на территории нашего региона, – прокомментировал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

По заключению Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН, работа целлюлозного завода может привести к загрязнению Рыбинского водохранилища, нарушению водно-химического состава воды и, как следствие, гибели растительности и животных. Причем, не только в самом водохранилище, но и вниз по течению Волги, в том числе в Ярославской области.

В настоящее время заказчик работ ООО «СВЕЗА-Лес» проводит окончательную оценку негативного воздействия на окружающую среду от планируемой хозяйственной деятельности Материалы общественных обсуждений должны быть учтены Росприроднадзором при проведении государственной экологической экспертизы по данному объекту.

За нарушение предостережения предусмотрен штраф - до трех тысяч рублей для должностных лиц либо дисквалификация на срок от 6 месяцев до года, для юридических лиц – до 100 тысяч рублей либо а дминистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, об экологических проблемах, которые может вызвать строительство комбината, неоднократно говорили губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Они не раз поднимали вопрос на различных уровнях, в том числе, в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ и на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Минприроды разработан федеральный проект «Оздоровление Волги», который реализуется в рамках национального проекта «Экология». В работе принимают участие 15 субъектов РФ, расположенных в бассейне реки, в том числе Ярославская область. Кроме того, в нацпроект «Экология» вошел федеральный проект «Чистая вода», направленный на повышение качества питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU