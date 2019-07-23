Вместо того, чтобы разбогатеть, разорилась: неудачная попытка ярославны сыграть на бирже

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-23T10:05:04+03:00

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Жительница Рыбинска Ярославской области хотела разбогатеть, играя на бирже, но в результате разорилась. Оказалось, что провожатым в мир больших денег для нее стал обычный мошенник.

- Мне по телефону позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником брокерской фирмы. Он предложил улучшить финансовое положение, размещая деньги на бирже, - рассказала пострадавшая.

Женщина перевела на указанный звонившим счет все, имевшиеся на ее банковской карте деньги. И еще взяла кредит. После этого брокер перестал выходить на связь. В целом жительница Ярославской области отдала мошеннику более 360 тысяч рублей.

- Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Идет расследование, - прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

В полиции еще раз напомнили, что нужно избегать совершения денежных операций по требованию третьих лиц, никому нельзя сообщать пин-код своей банковской карты, а также трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты. Если денег на карте много, можно установить лимит на единовременное снятие.

ИСТОЧНИК KP.RU