В Ярославской области из храма похитили икону Богородицы

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-22T11:55:17+03:00

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В Ярославской области из храма похитили икону Пресвятой Богородицы. Происшествие случилось в ночь на 18 июля в деревне Пестрецово, которая находится по дороге на Диево-Городище.

- Я живу а храме, но так устал, что и не слышал, как воровали, - рассказал настоятель храма иерей Александр Авдеев. – В эту ночь шел сильный дождь, капли громко барабанили по крыше. Может, и из-за этого еще не услышал.

Воры проникли в церковь через окно. Отец Александр говорит, что, похитители, видимо, именно за этой иконой и шли, так как больше ничего не пропало. Даже деньги, оставленные рядом с иконой, после визита преступников оказались на месте.

Насколько ценна эта икона с материальной точки зрения священник не знает. Говорит, что в храм ее принесла прихожанка в 2013 году – за год до того, как он стал здесь настоятелем. Узнать историю иконы отец Александр пытался, но не вышло. Он также упомянул, что несколько лет назад образ забирали на реставрацию.

— По факту пропажи иконы возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Отец Александр также просит всех, кто может случайно увидеть икону, сообщить об этом в полицию или ему лично.

ИСТОЧНИК KP.RU