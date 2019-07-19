На Ярославль надвигается череда дождей: когда брать зонт
Ближайшие солнечные дни ожидаются к выходным 27 и 28 июля
В некоторые дни влажность воздуха превысит 90%.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославль вновь станет эпицентром погодных ненастий. Всю следующую неделю город будут заливать дожди. В некоторые дни влажность воздуха превысит 90%.
К счастью, август успеет порадовать ярославцев парочкой отличных солнечных дней. Согласно метеорологическому прогнозу, к выходным 27 и 28 июля погода нормализуется, а температура воздуха не опустится ниже 24 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU