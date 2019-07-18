Ярославец пытался сжечь свою подругу. Девушку потушил сосед
В Ярославле задержали мужчину, который пытался сжечь 22-летнюю девушку прямо в общежитии. Покушение на убийство произошло в Кировском районе. К счастью, жертву 38-летнего мужчины успел потушить случайно проходивший мимо сосед.
Мужчина с девушкой находился в одной комнате, когда между ними произошла ссора. Он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. К счастью, помощь подоспела вовремя, девушка отделалась ожогами только 12% поверхности тела.
Сейчас решается вопрос о заключении поджигателя под стражу.
Другой ярославец облил спиртом и поджег свою жену, но языки пламени перекинулись на гостя. Мужчину спасти не удалось.
Кстати, Кировский район – не самый опасный в городе. Социологи выяснили, где ярославцы чувствуют себя безопаснее всего, а где жители опасаются не только за свое имущество, но и за свою жизнь
ИСТОЧНИК KP.RU