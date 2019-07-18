Ярославец пытался сжечь свою подругу. Девушку потушил сосед

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-18T15:42:29+03:00

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В Ярославле задержали мужчину, который пытался сжечь 22-летнюю девушку прямо в общежитии. Покушение на убийство произошло в Кировском районе. К счастью, жертву 38-летнего мужчины успел потушить случайно проходивший мимо сосед.

Мужчина с девушкой находился в одной комнате, когда между ними произошла ссора. Он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. К счастью, помощь подоспела вовремя, девушка отделалась ожогами только 12% поверхности тела.

Сейчас решается вопрос о заключении поджигателя под стражу.

Другой ярославец облил спиртом и поджег свою жену, но языки пламени перекинулись на гостя. Мужчину спасти не удалось.

Кстати, Кировский район – не самый опасный в городе. Социологи выяснили, где ярославцы чувствуют себя безопаснее всего, а где жители опасаются не только за свое имущество, но и за свою жизнь

ИСТОЧНИК KP.RU