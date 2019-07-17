2019-07-17T20:19:00+03:00
Общество

В Ярославле впервые за 20 лет приведут в порядок студенческую «дорогу жизни»

Такое обещание дал мэр Владимир Волков
Мария СОКОЛОВА
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Дорожку, ведущую к общежитию ярославского Госуниверситета, заасфальтируют и установят здесь дополнительное освещение.Дорожку, ведущую к общежитию ярославского Госуниверситета, заасфальтируют и установят здесь дополнительное освещение.Фото: Мэрия Ярославля
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Сегодня, 17 июля, глава областного центра вместе со студентами Ярославского государственного университета осмотрел состояние пешеходной дорожки, ведущей от университетского общежития к остановке общественного транспорта. - На прошлой нашей встрече студенты просили помочь с ремонтом и установкой дополнительного освещения на этом участке. Дорожке уже больше 20 лет, за это время она ни разу не ремонтировалась и пришла в негодность, - сказал Владимир Волков. По распоряжению мэра к работам на студенческой «дороге жизни» приступят в ближайшее время. Здесь будет уложен новый асфальт, скошена высокая трава, установлено дополнительное освещение. Завершить ремонт планируют к началу нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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