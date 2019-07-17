2019-07-17T17:51:57+03:00
Происшествия

Как не сгореть на работе: в Рыбинске вспыхнул грузовик «Почты России»

Очевидцы сняли пожар на видео
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ПОдслушано в Рыбинске/vk.comФото: ПОдслушано в Рыбинске/vk.com
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Сегодня, 17 июля, около 11 утра в Рыбинске произошел пожар. У дома № 189 на проспекте Ленина горел грузовик «Почты России». На кадрах видно ,как столб пламени валит из открытого кузова наружу, а рядом с машиной лежат уцелевшие посылки.

Пожар до приезда специалистов двое мужчин пытались потушить самостоятельно: один – огнетушителем, второй – «запинывал» в салон лужи.

- Сгорел на работе, трудясь на износ, - шутят пользователи социальных сетей.

В УФПС Ярославской области сообщили, что в результате возгорания никто не пострадал. Инцидент не отразился на обслуживании клиентов федерального почтового оператора. Вся корреспонденция и посылки, находившиеся на борту машины, были оперативно выгружены сотрудниками почты и находятся в полной сохранности.

Кроме того, в «Почте России» отметили, что все машины проходят ежегодный техосмотр. Автомобиль на момент осмотра был исправен.

Сгорел на работе.Видео: Первый Ярославский Автопортал/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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