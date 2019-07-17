Своим трудом и за свой счет: ярославские дворы будут благоустраивать сами жители

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-17T15:07:15+03:00

Раньше жители дворов могли соучаствовать в благоустройстве по дополнительному перечню работ и выбирать форму участия – деньгами или трудом Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Детские городки появятся на дворовых территориях, если их купят хозяева квартир

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В муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы теперь включены и дворовые территории.

Бюджет, направленный на благоустройство дворов, разделен на два перечня – минимальный и дополнительный. В минимальный перечень раньше входили дорожные работы, освещение, урны и скамейки. Дополнительная часть бюджета включала установку детских городков, обустройство парковок, озеленение, контейнерные площадки, ограждения, ливневки и так далее.

Раньше жители дворов могли соучаствовать в благоустройстве по дополнительному перечню работ и выбирать форму участия – деньгами или трудом.

Теперь дополнительные работы возможны только при непосредственной финансовой поддержке жителей. Минимальный перечень работ возможен, если жильцы примут трудовое участие в процессе.

Также в минимальные работы включили автопарковки и пешеходные дорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU