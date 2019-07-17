За отрезанную голову заключенного бывший сотрудник ярославской колонии получил штраф
В январе этого года в угличской исправительной колонии № 3 произошел несчастный случай. На производстве обуви заключенному отрезало голову. Мужчина работал за автоматической карусельной машиной для литья сапог, но правила техники безопасности были нарушены, что привело к страшным последствиям.
На бывшего начальника производственно-технического отдела центра трудовой адаптации осужденных завели уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
- Мужчина не выполнил требования охраны труда в отношении подсобного рабочего производственного цеха исправительной колонии, и не обеспечил безопасность технологического процесса, вследствие чего движущимися частями оборудования для литья сапог данному осужденному были причинены несовместимые с жизнью травмы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.
Суд назначил бывшему 36-летнему начальнику штраф в 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU