2019-07-17T12:41:03+03:00
Происшествия

За отрезанную голову заключенного бывший сотрудник ярославской колонии получил штраф

Мужчина погиб на производстве обуви в ИК-3 в Ярославской области
Роман РЫЖИКОВ
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Заключенный погиб по вине бывшего начальника производственно-технического отдела центра трудовой адаптации осужденныхЗаключенный погиб по вине бывшего начальника производственно-технического отдела центра трудовой адаптации осужденныхФото: Роман РЫЖИКОВ
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В январе этого года в угличской исправительной колонии № 3 произошел несчастный случай. На производстве обуви заключенному отрезало голову. Мужчина работал за автоматической карусельной машиной для литья сапог, но правила техники безопасности были нарушены, что привело к страшным последствиям.

На бывшего начальника производственно-технического отдела центра трудовой адаптации осужденных завели уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- Мужчина не выполнил требования охраны труда в отношении подсобного рабочего производственного цеха исправительной колонии, и не обеспечил безопасность технологического процесса, вследствие чего движущимися частями оборудования для литья сапог данному осужденному были причинены несовместимые с жизнью травмы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Суд назначил бывшему 36-летнему начальнику штраф в 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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