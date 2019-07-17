Люди боятся жить здесь: назван самый опасный район Ярославля

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-17T12:04:26+03:00

В основном, люди доверяют полицейским, но не так, как раньше Фото: Олег УКЛАДОВ

А вместе с ним и самый безопасный район, и многие могут с этим не согласиться

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Институт развития стратегических инициатив опросил ярославцев на предмет доверия полиции и ощущения себя в безопасности. Специалисты получили противоречивые данные: в целом, люди доверяют полиции, но в разных районах по-разному, да еще и хуже по сравнению с прошлым годом. Кроме того, социологи назвали, какой район города ярославцы считают самым безопасным, а какой – опасным.

Так, жители Заволжья считают себя защищенными от посягательств на их жизнь (68%) и на их имущество (67%). А вот на Пятерке картина уже другая: здесь чувствуют себя в безопасности лишь 50% опрошенных и 45% не боятся за свое имущество.

В Брагино думают, что их жизнь в безопасности 57% опрошенных, в Кировском районе – 62, на Перекопе – 57, и 62% во Фрунзенском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU