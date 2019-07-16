2019-07-16T21:14:55+03:00
Происшествия

Ярославец облил спиртом и поджег свою жену, но языки пламени перекинулись на гостя

От полученных ожогов мужчина скончался
Екатерина РЯБЦЕВА
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В июне 2018 года 46-летний ярославец был в своей квартире на улице Свердлова. Там он выпивал вместе с женой и общим приятелем. В какой-то момент между супругами возник конфликт, который закончился трагедией. Выпивший мужчина облил техническим спиртом и поджег одежду своей возлюбленной. Языки пламени перекинулись на гостя, который спал на диване.

– В результате женщине был причинен вред здоровью средней тяжести, а мужчина от полученных ожогов скончался, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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