2019-07-16T17:48:27+03:00
Происшествия

Подробности ДТП с перевертышем на Чайковского: за рулем был подросток, его подруга в больнице

17-летний водитель опрокинул иномарку и задел еще две
Роман РЫЖИКОВ
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Стали известны подробности удивительного ДТП на улице Чайковского в Ярославле, и от них авария становится еще более удивительной. Оказывается, за рулем «КИА Церато» находился 17-летний подросток.

По предварительной информации, на узкой дороге водитель не справился с управлением, задел припаркованную «Вольво», от чего корейская иномарка перевернулась, а затем врезалась в «Форд».

- Пассажирку 2000 года рождения из перевернувшейся машины доставили в больницу, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Не менее удивительно, что это не первое происшествие с участием несовершеннолетних за сегодняшний день. Утром сотрудники ДПС поймали 13-летних угонщиков на отцовской иномарке

ИСТОЧНИК KP.RU

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