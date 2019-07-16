Подробности ДТП с перевертышем на Чайковского: за рулем был подросток, его подруга в больнице
Стали известны подробности удивительного ДТП на улице Чайковского в Ярославле, и от них авария становится еще более удивительной. Оказывается, за рулем «КИА Церато» находился 17-летний подросток.
По предварительной информации, на узкой дороге водитель не справился с управлением, задел припаркованную «Вольво», от чего корейская иномарка перевернулась, а затем врезалась в «Форд».
- Пассажирку 2000 года рождения из перевернувшейся машины доставили в больницу, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Не менее удивительно, что это не первое происшествие с участием несовершеннолетних за сегодняшний день. Утром сотрудники ДПС поймали 13-летних угонщиков на отцовской иномарке
ИСТОЧНИК KP.RU