Ярославская должница спрятала от приставов свою машину в промзоне

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-16T13:55:09+03:00

В ходе розыска местонахождение автомобиля удалось установить – она спрятала его на отдаленной закрытой промышленной территории. Фото: УФССП по Ярославской области.

Изменить размер текста: A A

В Ярославле судебные приставы нашли имущество должницы, которая очень скрупулезно его прятала. Дело в том, что женщина взяла кредиты в разных банках города, однако погашать их она не спешила. Накопившаяся сумма долга составила более одного миллиона рублей.

- В ходе проверки имущественного положения гражданки пристав установил, что в собственности женщины находится автомобиль «Киа». В отношении машины был вынесен запрет на проведение регистрационных действий. Автотранспортное средство должница длительное время скрывала, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - В ходе розыска местонахождение автомобиля удалось установить – она спрятала его на отдаленной закрытой промышленной территории.

Судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль. В ближайшее время он будет продан с аукциона в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU