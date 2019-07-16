2019-07-16T13:55:09+03:00
Общество

Ярославская должница спрятала от приставов свою машину в промзоне

Задолженность женщины составила более одного миллиона рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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В ходе розыска местонахождение автомобиля удалось установить – она спрятала его на отдаленной закрытой промышленной территории. Фото: УФССП по Ярославской области.В ходе розыска местонахождение автомобиля удалось установить – она спрятала его на отдаленной закрытой промышленной территории. Фото: УФССП по Ярославской области.
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В Ярославле судебные приставы нашли имущество должницы, которая очень скрупулезно его прятала. Дело в том, что женщина взяла кредиты в разных банках города, однако погашать их она не спешила. Накопившаяся сумма долга составила более одного миллиона рублей.

- В ходе проверки имущественного положения гражданки пристав установил, что в собственности женщины находится автомобиль «Киа». В отношении машины был вынесен запрет на проведение регистрационных действий. Автотранспортное средство должница длительное время скрывала, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - В ходе розыска местонахождение автомобиля удалось установить – она спрятала его на отдаленной закрытой промышленной территории.

Судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль. В ближайшее время он будет продан с аукциона в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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