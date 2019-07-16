2019-07-16T09:20:26+03:00
Происшествия

В Брейтово женщина украла забор у мертвого соседа, пока не приехали родственники

Теперь 53-летняя безработная может сама оказаться за забором
Роман РЫЖИКОВ
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На злоумышленницу завели уголовное дело по статье "Кража"На злоумышленницу завели уголовное дело по статье "Кража"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кощунство, граничащее с глупостью, произошло в селе Брейтово Ярославской области. Здесь 53-летняя местная жительница украла металлический забор у мертвого соседа. После того, как мужчина скончался, безработная женщина решила поправить свое положение. Она демонтировала забор покойника, чтобы потом продать его, но не успела – приехали родственники из Подмосковья.

- Сумма ущерба составила более 38 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь злоумышленница сама рискует оказаться за забором. На женщину завели уголовное дело по статье «Кража». Ограду изъяли

ИСТОЧНИК KP.RU

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