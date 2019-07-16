2019-07-16T09:08:43+03:00
Общество

Власти наконец-то увидели нарушения во время ремонта центральных улиц Ярославля

Общественники обратили внимание чиновников на развороченные тротуары по всему городу
Роман РЫЖИКОВ
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При установке бордюрного камня строители ломают асфальтПри установке бордюрного камня строители ломают асфальтФото: Мэрия Ярославля
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Общественники обнаружили нарушения при установке бордюрного камня в Ярославле. Весь город перерыт, а тротуары больше похожи на скалистые обрывы. Столица Золотого кольца выглядит удручающе.

Так, по словам председателя общественного совета при департаменте городского хозяйства Льва Размолодина, после проверки Угличской, Республиканской и Гагарина, обнаружены нарушения установки бордюрного камня. Его нельзя распиливать, а кое где вместе со старым бордюром выламывают и часть асфальта.

- Хотелось бы обратить на это внимание и подрядчиков, и агентство муниципального заказа, и еще раз все тщательно проверить, - добавил Размолодин.

Мэр города поручил проверить, так ли все плохо на самом деле

ИСТОЧНИК KP.RU

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