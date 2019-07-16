Власти наконец-то увидели нарушения во время ремонта центральных улиц Ярославля
Общественники обнаружили нарушения при установке бордюрного камня в Ярославле. Весь город перерыт, а тротуары больше похожи на скалистые обрывы. Столица Золотого кольца выглядит удручающе.
Так, по словам председателя общественного совета при департаменте городского хозяйства Льва Размолодина, после проверки Угличской, Республиканской и Гагарина, обнаружены нарушения установки бордюрного камня. Его нельзя распиливать, а кое где вместе со старым бордюром выламывают и часть асфальта.
- Хотелось бы обратить на это внимание и подрядчиков, и агентство муниципального заказа, и еще раз все тщательно проверить, - добавил Размолодин.
Мэр города поручил проверить, так ли все плохо на самом деле
ИСТОЧНИК KP.RU