Ярославский департамент АПК возглавил очередной приезжий чиновник

СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-16T08:52:48+03:00

С такими темпами, скоро у руля не останется ни одного ярославца Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

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В полку неместных чиновников прибыло: департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области возглавил Евгений Сорокин. Исполняющий обязанности директора прибыл к нам из Твери, где работал директором Центра развития АПК Тверской области .

Его предшественник Евгений Вишневский освободил кресло по собственному желанию в мае.

Напомним, еще одно новое управление мэрии возглавит приезжая чиновница - Ирина Леонова из Переславля-Залесского

ИСТОЧНИК KP.RU