2019-07-16T08:52:48+03:00
Политика

Ярославский департамент АПК возглавил очередной приезжий чиновник

Евгений Сорокин исполняет обязанности директора с 12 июля
Роман РЫЖИКОВ
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С такими темпами, скоро у руля не останется ни одного ярославцаС такими темпами, скоро у руля не останется ни одного ярославцаФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В полку неместных чиновников прибыло: департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области возглавил Евгений Сорокин. Исполняющий обязанности директора прибыл к нам из Твери, где работал директором Центра развития АПК Тверской области .

Его предшественник Евгений Вишневский освободил кресло по собственному желанию в мае.

Напомним, еще одно новое управление мэрии возглавит приезжая чиновница - Ирина Леонова из Переславля-Залесского

ИСТОЧНИК KP.RU

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