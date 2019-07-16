Ярославский департамент АПК возглавил очередной приезжий чиновник
Евгений Сорокин исполняет обязанности директора с 12 июля
С такими темпами, скоро у руля не останется ни одного ярославцаФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В полку неместных чиновников прибыло: департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области возглавил Евгений Сорокин. Исполняющий обязанности директора прибыл к нам из Твери, где работал директором Центра развития АПК Тверской области .
Его предшественник Евгений Вишневский освободил кресло по собственному желанию в мае.
Напомним, еще одно новое управление мэрии возглавит приезжая чиновница - Ирина Леонова из Переславля-Залесского
ИСТОЧНИК KP.RU