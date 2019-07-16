В Ярославле дети угнали иномарку и устроили ДТП на оживленном проспекте
Свидетелями необычной картины стали жители Заволжского района Ярославля в минувший понедельник. Напротив остановки «Кинотеатр Аврора» сотрудники ДПС проводили задержание угонщиков, которые врезались на иномарке в другую машину и попытались сбежать. Судя по всему, преступники торопились домой читать заданные по литературе на лето книги, ведь за рулем легковушки оказались дети!
- Двоих взяли, ещё двое сбежали, - рассказал автор фотографий, выложенных в группу «Подслушано в Ярославле».
Пользователи пророчат маленьким угонщикам красные от ремня пятые точки, однако, скорее всего, их ждет кое-что посерьезнее отцовского ремня
Фото: Жесть Ярославль /vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU