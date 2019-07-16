2019-07-16T08:37:03+03:00
Происшествия

В Ярославле дети угнали иномарку и устроили ДТП на оживленном проспекте

Малолетних преступников поймали сотрудники ДПС
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Жесть Ярославль /vk.comФото: Жесть Ярославль /vk.com
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Свидетелями необычной картины стали жители Заволжского района Ярославля в минувший понедельник. Напротив остановки «Кинотеатр Аврора» сотрудники ДПС проводили задержание угонщиков, которые врезались на иномарке в другую машину и попытались сбежать. Судя по всему, преступники торопились домой читать заданные по литературе на лето книги, ведь за рулем легковушки оказались дети!

- Двоих взяли, ещё двое сбежали, - рассказал автор фотографий, выложенных в группу «Подслушано в Ярославле».

Пользователи пророчат маленьким угонщикам красные от ремня пятые точки, однако, скорее всего, их ждет кое-что посерьезнее отцовского ремня

Фото: Жесть Ярославль /vk.com

Фото: Жесть Ярославль /vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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