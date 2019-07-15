В Ярославской области с начала сезона сгорело 12 гектаров леса

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-15T16:02:53+03:00

Всего на территории региона было ликвидировано десять лесных возгораний

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В Ярославской области с начала пожароопасного периода было ликвидировано десять лесных возгораний. Огонь уничтожил более 12 гектаров леса. Уточняется, что за сезон инспекторы выявили и пресекли 19 нарушений правил пожарной безопасности.

– На сегодняшний день в связи с установившейся дождливой погодой класс пожарной опасности снижен с четвертого и пятого до первого. Запрет на посещение лесов снят, – рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Однако соблюдение правил пожарной безопасности в лесах по-прежнему необходимо. Продолжается мониторинг пожарной обстановки.

На территории региона к административной ответственности привлекли 13 нарушителей пожарной безопасности. Общая сумма штрафов составила 975 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU