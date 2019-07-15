19-летний житель Ярославской области увидел машину, снял номера и поехал кататься

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-15T14:49:36+03:00

Его заметил оперативник, который не был на службе и шел по своим делам

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Сотрудник уголовного розыска в Рыбинске шел в районе улицы Расторгуева. Он был не на службе, но обратил внимание на машину без номеров «ВАЗ-21063». Оперативник позвонил в дежурную часть, где узнал, что автомобиль угнан от дома на улице Фурманова.

Мужчина дождался, когда к машине выйдет водитель, попросил у него документы и вызвал своих коллег из полиции.

Угонщиком оказался 19-летний житель Рыбинска. Он рассказал, что проходил мимо дома, увидел «ВАЗ», открыл дверь, снял номера и поехал кататься.

Машину изъяли и возбудили уголовное дело. Рыбинец может провести за решеткой до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU