В Тутаеве живой нашли Марию Коршунову, пропавшую около месяца назад
Девушка просто не хотела выходить на связь с родственниками
Фото: ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас"\vk.com.
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В Тутаеве нашли 29-летнюю Марию Коршунову, которая 17 июня перестала выходить на связь с родственниками. Почти месяц поисками девушки занимались волонтеры и сотрудники полиции.
Девушку удалось найти благодаря бдительным жителям Ярославской области, которые оперативно сообщали о том, что видели Марию.
- Полиция Тутаева выражает благодарность за сотрудничество в поиске, - поблагодарили волонтеров и неравнодушных жителей в ОУР МО МВД России «Тутаевский».
Сообщается, что женщина не выходила на связь из-за того, что просто не хотела общаться со своими родственниками.
ИСТОЧНИК KP.RU