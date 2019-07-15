2019-07-15T14:42:14+03:00
Общество

В Тутаеве живой нашли Марию Коршунову, пропавшую около месяца назад

Девушка просто не хотела выходить на связь с родственниками
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фото: ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас"\vk.com.Фото: ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас"\vk.com.
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В Тутаеве нашли 29-летнюю Марию Коршунову, которая 17 июня перестала выходить на связь с родственниками. Почти месяц поисками девушки занимались волонтеры и сотрудники полиции.

Девушку удалось найти благодаря бдительным жителям Ярославской области, которые оперативно сообщали о том, что видели Марию.

- Полиция Тутаева выражает благодарность за сотрудничество в поиске, - поблагодарили волонтеров и неравнодушных жителей в ОУР МО МВД России «Тутаевский».

Сообщается, что женщина не выходила на связь из-за того, что просто не хотела общаться со своими родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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