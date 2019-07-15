В Ярославль прибыли абитуриенты Высшего Военного училища

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-15T10:08:17+03:00

Через две недели, 26 июля в училище пройдет заседание приемной комиссии. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

С завтрашнего дня у будущих курсантов начнутся медосмотры и смотры физической подготовки

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В Ярославле 15 июля у главного входа в Высшее Военное училище Противовоздушной Обороны собралась огромная толпа людей. Дело в том, что сегодня ярославский ВУЗ принимает кандидатов для поступления.

С завтрашнего дня у будущих курсантов начнутся смотры физической подготовки, медицинские и планово-предупредительные осмотры.

Через две недели, 26 июля в училище пройдет заседание приемной комиссии. Эксперты определят тех, кто в дальнейшем будет обучаться в ВУЗе.

ИСТОЧНИК KP.RU