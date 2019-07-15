В Ярославль прибыли абитуриенты Высшего Военного училища
С завтрашнего дня у будущих курсантов начнутся медосмотры и смотры физической подготовки
Через две недели, 26 июля в училище пройдет заседание приемной комиссии.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле 15 июля у главного входа в Высшее Военное училище Противовоздушной Обороны собралась огромная толпа людей. Дело в том, что сегодня ярославский ВУЗ принимает кандидатов для поступления.
С завтрашнего дня у будущих курсантов начнутся смотры физической подготовки, медицинские и планово-предупредительные осмотры.
Через две недели, 26 июля в училище пройдет заседание приемной комиссии. Эксперты определят тех, кто в дальнейшем будет обучаться в ВУЗе.
ИСТОЧНИК KP.RU