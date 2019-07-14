2019-07-14T10:29:25+03:00
Происшествия

Детки погуляли: в Рыбинске трое подростков «обнесли» торговую палатку на 31 тысячу рублей

Они забрали оттуда весы и кассовый аппарат
Мария СОКОЛОВА
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Денег в торговом павильоне подростки не нашли - утащили оборудование.Денег в торговом павильоне подростки не нашли - утащили оборудование.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в ночное время неизвестные, взломав рольставни, проникли в торговую палатку, расположенную в микрорайоне Скоморохова гора. Оттуда были похищены кассовый аппарат и весы - ущерб составил 31 тысячу рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались трое несовершеннолетних 15-17 лет.

Злоумышленниками даны признательные показания. Парни пояснили, что гуляя по микрорайону, решили проникнуть в торговую палатку, расположенную на ул. Моторостроителей. Так как денег там они не нашли, то решили забрать весы и кассовый аппарат, чтобы затем их продать. Похищенное изъято по месту жительства у одного из подозреваемых.

- Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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