2019-07-13T15:53:33+03:00
Происшествия

Влетели в отбойник и перевернулись: в Ярославле ДТП унесло жизни трех человек

Авария произошла на Добрынинском мосту
Полина ЗАЙЦЕВА
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По предварительной информации, автомобиль «Киа Рио» на большой скорости влетел в ограждение и перевернулся. Фото: "Первый Ярославский Автопортал"\vk.com.По предварительной информации, автомобиль «Киа Рио» на большой скорости влетел в ограждение и перевернулся. Фото: "Первый Ярославский Автопортал"\vk.com.
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В Ярославле 13 июля около пяти часов утра на съезде с Добрынинского моста произошла страшная авария, которая унесла жизни трех человек. По предварительной информации, автомобиль «Киа Рио» на большой скорости влетел в ограждение и перевернулся.

- В результате ДТП на месте скончались трое мужчин, находившихся в автомобиле, - дали комментарий в УМВД России по Ярославской области. - С травмами госпитализированы 38-летний водитель автомобиля «Кио Рио» и 18-летняя пассажирка.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики и спасатели МЧС. В отношении водителя иномарки заведено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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