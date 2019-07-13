В Ярославле активисты вышли на митинг против повышения тарифов на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-13T13:28:05+03:00

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В Ярославле 12 июля в парке Мира прошел митинг, посвященный проблеме роста цен на вывоз мусора. Дело в том, что тариф за данную услугу в Ярославской области планируют повысить до 27%. Перед и во время акции активисты собирали у горожан подписи против повышения тарифов. По предварительным оценкам, на митинг вышли несколько сотен человек. На сегодняшний день организаторы выясняют точное число участников.

ИСТОЧНИК KP.RU