2019-07-13T13:28:05+03:00
Общество

В Ярославле активисты вышли на митинг против повышения тарифов на вывоз мусора

Акция прошла в парке Мира
Полина ЗАЙЦЕВА
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По предварительным оценкам, на митинг вышли несколько сотен человек.По предварительным оценкам, на митинг вышли несколько сотен человек.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле 12 июля в парке Мира прошел митинг, посвященный проблеме роста цен на вывоз мусора. Дело в том, что тариф за данную услугу в Ярославской области планируют повысить до 27%. Перед и во время акции активисты собирали у горожан подписи против повышения тарифов. По предварительным оценкам, на митинг вышли несколько сотен человек. На сегодняшний день организаторы выясняют точное число участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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