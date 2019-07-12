В Ярославле злостный алиментщик попался во время поимки другого должника

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-12T13:40:20+03:00

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В Ярославле судебным приставам внезапно удалось поймать злостного должника по алиментам. Сообщается, что приставы проводили опись имущества другого должника и пригласили из двора дома понятых. Одним из них оказался мужчина, который уже долгое время скрывался от приставов.

- Приставы неоднократно выходили по указанному в исполнительном документе адресу, но дома должника не было, двери никто не открывал. Его поиск в других местах возможного проживания тоже не дал результатов, - поделились в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Незапланированная должником встреча с судебным приставом привела к административному аресту.

Протокол на алиметщика был передан в суд. Фемида признала мужчину виновным и назначила ему административное наказание в виде десяти часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU