Рыбинец пытался доставить в колонию наркотики и мобильные зарядки

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-11T13:32:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске задержан 41-летний мужчина, который пытался доставить на территорию колонии запрещенные предметы. Преступник пытался перебросить через ограждение учреждения сверток, перемотанный скотчем. Внутри него находили две зарядки для мобильного телефона и зажигалка.

- В результате досмотра у задержанного в кармане обнаружен и изъят сверток с веществом, предположительно наркотическим, - добавили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области. - Гражданин и изъятые предметы переданы сотрудникам полиции с целью принятия процессуального решения.

После проведенной экспертизы было установлено, что содержимое свертка – наркотическое вещество соль. Общий вес запрещенного вещества составил чуть больше полутора грамм.

ИСТОЧНИК KP.RU