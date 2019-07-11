В ярославском департаменте образования отказались комментировать массовое увольнение директоров «элитных» школ

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-11T12:42:36+03:00

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10 июля в ярославских СМИ появилась информация о том, что в четырех школах одновременно уволились директора. И это не обычные районные школы, а местные «элитные» учебные заведения – №33, 4, 49 и 7. В соцсетях стали возникать дискуссии на эту тему и появились предположения, что такая кадровая перестановка связана с реорганизацией и продиктована «сверху». Некоторые ярославцы уверены, что массовое увольнение – чистая случайность, ведь многие учителя и директора находятся в преклонном возрасте и уходят на заслуженный отдых. Но что делать с тем фактом, что это главы центральных школ, которые известны в городе сильным педагогическим составом и хорошей учебной подготовкой?

Однако в департаменте образования отказались комментировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU