Ярославец отправится в колонию строгого режима за кражу детского питания

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-10T12:50:35+03:00

В ходе следствия и суда вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уточняется, что за аналогичные преступления мужчина был судим более десяти раз

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В Ярославле осудили 26-летнего жителя Дзержинского района города, который совершил кражу из аптеки. Установлено, что в сентябре 2018 года обвиняемый стащил пять упаковок детской сухой молочной смеси на сумму 2800 рублей.

- Позже мужчина пояснил, что смесь похищал для ребенка сожительницы, с которой в тот момент проживал, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В ходе следствия и суда вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме.

Стоит отметить, что ранее мужчина более десяти раз привлекался к ответственности за аналогичные преступления, а из тюрьмы освободился только в январе 2018 года. С учетом всех отягчающих обстоятельств суд приговорил преступника к году лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU