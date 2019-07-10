2019-07-10T12:50:35+03:00
Происшествия

Ярославец отправится в колонию строгого режима за кражу детского питания

Уточняется, что за аналогичные преступления мужчина был судим более десяти раз
Полина ЗАЙЦЕВА
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В ходе следствия и суда вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме.В ходе следствия и суда вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославле осудили 26-летнего жителя Дзержинского района города, который совершил кражу из аптеки. Установлено, что в сентябре 2018 года обвиняемый стащил пять упаковок детской сухой молочной смеси на сумму 2800 рублей.

- Позже мужчина пояснил, что смесь похищал для ребенка сожительницы, с которой в тот момент проживал, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В ходе следствия и суда вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме.

Стоит отметить, что ранее мужчина более десяти раз привлекался к ответственности за аналогичные преступления, а из тюрьмы освободился только в январе 2018 года. С учетом всех отягчающих обстоятельств суд приговорил преступника к году лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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