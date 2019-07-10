В Переславле-Залесском ночью полыхал торговый центр
Пожар полностью уничтожил кровлю здания
На месте работали 21 человек и пять единиц техники. Фото: "Подслушано в Переславле"/vk.com.
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В Переславле-Залесском в ночь с 9 на 10 июля на улице Кардовского горел торговый центр. Пламя охватило крышу здания, в результате чего она оказалась уничтоженной на площади 500 квадратных метров.
- Пожар начался в три часа девять минут ночи, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.
Спасатели боролись с огнем несколько часов. На месте работали 21 человек и пять единиц техники. К счастью, в огне никто не пострадал. На данный момент специалисты выясняют причину возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU