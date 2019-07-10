2019-07-10T11:04:20+03:00
Общество

В Ярославле пенсионерка купила у мошенников лекарства за 200 тысяч

Преступники представились женщине врачами
Полина ЗАЙЦЕВА
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Преступник сообщил, что пенсионерка больна и ей срочно нужно купить дорогие лекарства.Преступник сообщил, что пенсионерка больна и ей срочно нужно купить дорогие лекарства.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ярославля обратилась 72-летняя пенсионерка, которая стала жертвой мошенников. Установлено, что женщине позвонил неизвестный и представился врачом. Мужчина сообщил, что пенсионерка больна и ей срочно нужно купить дорогие лекарства.

- Потерпевшая, поверив злоумышленникам, перевела им на указанный расчетный счет денежную сумму в размере 200 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция напоминает: не переводите деньги незнакомым людям и не доверяйте сомнительным предложениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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