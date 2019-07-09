2019-07-09T13:09:02+03:00
Общество

Пропавшая в Ярославле 87-летняя пенсионерка найдена живой

Женщину искали двое суток
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заволжском районе Ярославля 7 июля 2019 года пропала 87-летняя пенсионерка. Уточняется, что женщина сама ушла из дома и не вернулась, а также то, что она может нуждаться в медицинской помощи.

На месте работали экипажи поисково-спасательного отряда «ЯрСпас». Общего выезда волонтеров не потребовалось, спустя двое суток после пропажи бабушку удалось найти. К счастью, с пенсионеркой все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дети из Ярославской области завоевали на Всемирных играх победителей 10 медалей
Ярославль окажется во власти проливных дождей и гроз: когда ждать непогоду
В Ярославле убрали провал грунта на Волжской набережной
На курорте «Ярославское взморье» состоится «Всероссийский день Рыбака»
Ярославцы возмущены черными водами реки Нора
Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.
В Ярославской области пара чуть не лишилась отпуска из-за долга по коммуналке
Ехал в пустом автобусе: в Ярославской области мужчина угрожал убийством кондуктору
Ярославцу присудили 200 часов работ за вождение машины под каннабиоидами
В Заволжском районе Ярославля полицейские задержали торговца марихуаной
В Рыбинске троллейбус провалился в яму, вырытую для установки бордюра
Ярославские продукты занимают 40% из общего объема соцпитания региона
В мэрии Ярославля решили за неделю огородить все городские долгострои
Под Ярославлем на трассе «Холмогоры» ДТП стало причиной километровой пробки
В Ярославле идет строительство самого большого спорткомплекса в регионе