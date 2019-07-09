Пропавшая в Ярославле 87-летняя пенсионерка найдена живой

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-09T13:09:02+03:00

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В Заволжском районе Ярославля 7 июля 2019 года пропала 87-летняя пенсионерка. Уточняется, что женщина сама ушла из дома и не вернулась, а также то, что она может нуждаться в медицинской помощи.

На месте работали экипажи поисково-спасательного отряда «ЯрСпас». Общего выезда волонтеров не потребовалось, спустя двое суток после пропажи бабушку удалось найти. К счастью, с пенсионеркой все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU