Пропавшая в Ярославле 87-летняя пенсионерка найдена живой
Женщину искали двое суток
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В Заволжском районе Ярославля 7 июля 2019 года пропала 87-летняя пенсионерка. Уточняется, что женщина сама ушла из дома и не вернулась, а также то, что она может нуждаться в медицинской помощи.
На месте работали экипажи поисково-спасательного отряда «ЯрСпас». Общего выезда волонтеров не потребовалось, спустя двое суток после пропажи бабушку удалось найти. К счастью, с пенсионеркой все хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU