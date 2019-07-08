2019-07-08T15:58:56+03:00
Общество

В Ярославле прошел мотофестиваль

В столицу Золотого Кольца приехали байкеры со всей России
Вероника Чигилейчик
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В минувшую субботу, 6 июля, в Ярославле прошел фестиваль «Moto Fеst Yaroslavl 2019». В город приехали сотни байкеров из самых авторитетных клубов страны. Колонна, состоявшая из мотоциклистов, проехала по всему центру города и по Московскому проспекту. Сам фестиваль состоялся на территории Речного вокзала. Там можно было увидеть выставку раритетной мототехники и боксерские поединки. Так же прошли тест-драйвы. - «Moto Fеst Yaroslavl 2019» – яркое событие в жизни региона и один из самых масштабных фестивалей этого лета, – рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. Мотофестиваль прошел в Ярославле в третий раз. Планируется, что это мероприятие станет традицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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