В Ярославской области ребенка из многодетной семьи нашли привязанным к столбу за шею
Сотрудники органов опеки изъяли сразу восемь детей
Ребенка держали на привязи во двореФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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У многодетной семьи из Ярославской области сотрудники опеки изъяли сразу восемь детей после внеплановой проверки. Во дворе дома они обнаружили пятилетнего мальчика, привязанного за шею к столбу. Инцидент произошел в Мышкинском районе в пятницу, пятого июня.
По предварительной информации, из всех детей, которых изъяли из семьи, только один ребенок родной. Еще один – приемный, остальные под опекой. Сейчас они содержатся в реабилитационном центре.
В селе, где произошел чудовищный случай, семья находилась на хорошем счету.
ИСТОЧНИК KP.RU