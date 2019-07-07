В Ярославской области ребенка из многодетной семьи нашли привязанным к столбу за шею

СЕГОДНЯ 18:22 2019-07-07T18:22:23+03:00

Изменить размер текста: A A

У многодетной семьи из Ярославской области сотрудники опеки изъяли сразу восемь детей после внеплановой проверки. Во дворе дома они обнаружили пятилетнего мальчика, привязанного за шею к столбу. Инцидент произошел в Мышкинском районе в пятницу, пятого июня.

По предварительной информации, из всех детей, которых изъяли из семьи, только один ребенок родной. Еще один – приемный, остальные под опекой. Сейчас они содержатся в реабилитационном центре.

В селе, где произошел чудовищный случай, семья находилась на хорошем счету.

ИСТОЧНИК KP.RU